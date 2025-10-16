A Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB) já pode ser solicitada online a partir desta quinta-feira (16) pelos professores de educação básica e superior das redes pública e privada. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores do Ministério da Educação (MEC). O documento tem validade de dez anos em todo o território nacional.\nSegundo o MEC, o documento não é apenas para identificação, mas também para acesso a diversos benefícios. Entre as vantagens confirmadas estão: meia-entrada em eventos culturais, como cinemas, teatros e shows, e desconto de 15% nas diárias de hotéis associados à Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional).\nRevalorizar o professor é uma urgência\nEstudante de direito da UEG dá galo para professor durante aula; vídeo\nMenos de 40% dos alunos do 6º ao 9º ano valorizam professor, revela pesquisa