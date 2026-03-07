-Mogno histórico de mais de 30 metros (1.3383096)\nO mogno histórico de mais de 30 metros, localizado no Centro de Goiânia, será retirado com o trabalho de cerca de 50 profissionais, segundo a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). O serviço começou na manhã deste sábado (7) e deve ser concluída até domingo (8). No entanto, a equipe não descarta estender o trabalho caso seja necessário. A árvore fica em frente à Casa da Memória, na Rua 20.\nDe acordo com os registros, a espécie foi plantado em 1958. Porém, avaliações da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) constataram comprometimento da estrutura e risco de queda. No entanto, especialistas ouvidos pela repórter do POPULAR, Elisama Ximenes, constetam a necessidade da derrubada da árvore.\nOs laudos, emitidos em 2021 e 2025 pela Escola de Agronomia da UFG e confirmados pela Amma, apontaram inclinação progressiva, cavidades internas, galhos mortos e perda da resistência da madeira.