-fontes_preferencia (1.3451748)\nO leitor pode adicionar o jornal O Popular como uma de suas fontes preferidas nas pesquisas do Google. A ferramenta permite personalizar os resultados do buscador para que os conteúdos publicados pelo jornal apareçam com mais frequência e destaque, de acordo com o tema pesquisado.\nPara adicionar O Popular às fontes preferidas, clique aqui ou siga o passo a passo abaixo.\nO recurso está disponível para todos os idiomas e dá ao internauta mais controle sobre os resultados apresentados quando ele pesquisa por uma notícia no Google. Na prática, ao marcar O Popular como uma fonte preferida, os conteúdos do portal passam a ter prioridade tanto na seção “Principais Notícias” quanto em uma área específica chamada “Outras notícias” "Das suas fontes" e "Notícias locais".\n-web stories (1.3451674)