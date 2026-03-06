-Vídeo - Fazenda de R$ 40 milhões (1.3382649)\nA fazenda avaliada em R$ 40 milhões e que é alvo de uma disputa na Justiça possui 716 hectares, o que equivale a cerca de sete milhões de metros quadrados (m²). Localizada em Santa Terezinha de Goiás, no norte goiano, a Fazenda Buriti oferece espaço para a criação de loteamentos urbanos e de chácaras, onde é possível investir em pecuária e agricultura. Imagens aéreas dão uma ideia da dimensão do imóvel (assista acima).\nConforme apurado pela repórter do g1 Goiás Yanca Cristina, a fazenda também pode abrigar uma jazida de esmeraldas. Além disso, a região entrou recentemente no circuito de "Vaquejada Tropa de Elite", competições que reúnem vaqueiros e possuem abrangência nacional. Assim, trata-se de um evento que pode gerar um impacto econômico positivo para a cidade.