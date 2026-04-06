Projeto prevê seis faixas e alças de retorno suspensas em cruzamento crítico na GO-020; obra terá investimento de R$ 52 milhões e duração de até 18 meses após o início dos trabalhos (Divulgação/Prefeitura de Goiânia)\nO Complexo Viário Luiz Alberto Maguito Vilela, na GO-020, próximo ao Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), na região do Jardim Vitória e Park Lozandes, pretende melhorar o acesso entre Goiânia e Senador Canedo. O edital para a construção deve sair ainda neste ano.\nO projeto foi uma doação da FGR Urbanismo e Flamboyant Urbanismo para a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), que contratou os serviços da Dnastest por cerca de R$ 1 milhão. A estimativa é que a obra, que deve durar de 15 a 18 meses, custe em torno de R$ 52 milhões, pagos pelo Estado de Goiás.\nO complexo viário será formado por dois viadutos e uma trincheira. Segundo o projeto, a estrutura terá rebaixamento da pista central da rodovia, com um total de seis faixas, três em cada sentido, e ainda duas alças de retorno suspensas, criando uma espécie de rotatória em nível, semelhante ao que foi feito na Rua 90 com a Avenida Jamel Cecílio, no Setor Sul, para a passagem do BRT Norte-Sul.