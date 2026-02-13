Foliões de Goiânia desfrutam do pré-Carnaval em blocos e shows, celebrando a folia com música, samba e muita animação (Fabio Lima/O Popular)\nO carnaval, uma das festas mais aguardadas do ano, começa neste sábado (14) e segue até terça-feira (17). Nestes dias, alguns órgãos, serviços públicos, shoppings e o comércio terão seus horários alterados. Confira abaixo.\nGoverno de Goiás\nSegundo o decreto, na segunda-feira (16) será ponto facultativo, na terça-feira (17) é feriado e na Quarta-feira de Cinzas o expediente deve começar a partir das 14h. No entanto, as atividades essenciais, como saúde, arrecadação, fiscalização e policiamento civil e militar, e bombeiro militar irão funcionar normalmente.\nVapt-Vupt\nNo sábado (14), o atendimento ao público ocorrerá normalmente nas unidades que possuem expediente. Já na segunda e terça-feira (16 e 17) todas as unidades do Vapt Vupt estarão fechadas. O atendimento normal retorna na quarta-feira (18), a partir das 8h. Para solicitar serviços e agendamentos, os canais digitais estão disponíveis no site do Vapt Vupt.