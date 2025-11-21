Advogado Pedro Henrique Lopes Silva, 38 anos (Reprodução / Instagram Pedro Henrique Lopes)\nO advogado Pedro Henrique Lopes Silva, de 38 anos, foi encontrado morto em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, na tarde desta quarta-feira (19). Pedro Henrique havia desaparecido na manhã do dia 15 de novembro após sair para se encontrar com um cliente na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. A mãe do profissional, Marizeth Alves, de 58, revelou que o filho atuou por 10 anos na área trabalhista e, há cerca de 15 dias, estava atendendo um cliente.\nO suspeito de matar o advogado foi preso pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) na madrugada desta sexta-feira (21) na BR-153 em Mara Rosa, no norte goiano. Segundo a polícia, ele fugia em uma motocicleta para o Tocantins.\nA reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) confirmou a prisão, mas disse que não vai se manifestar por terem mais diligências sigilosas no caso.