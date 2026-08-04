Jainy Chaves, Beatriz Soares e Nahtan Campos (Reprodução/Intagram Jainy Chaves, Beatriz Soares e Nahtan Campos)\nA Polícia Civil continua investigando uma chacina que deixou três mortos em uma fazenda de Goiatuba, no sul de Goiás. As vítimas são Jainy Chaves, Beatriz Soares e Nahtan Campos, de 29, 27 e 35 anos, respectivamente. O principal suspeito, Leonardo José de Araújo, de 43 anos, foi socorrido após tentar tirar a própria vida e continua internado. Veja o que se sabe e o que ainda falta esclarecer sobre o caso.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar.\nComo ocorreu?\nO crime aconteceu no dia 28 de julho, uma terça-feira, em uma fazenda na zona rural da cidade. O tenente-coronel Rafael Henrique do Carmo informou que a Polícia Militar foi acionada após uma mulher, moradora de Aparecida de Goiânia, procurar ajuda ao receber uma mensagem da irmã com a localização e informando que havia sido baleada.