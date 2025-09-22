Advogado Juan Danker Rocha Faria (Arquivo pessoal / Kathleen Rocha)\nO advogado Juan Danker Rocha Faria, de 27 anos, ficou desaparecido por quatro dias antes de ser encontrado morto em Goiânia. Ele sumiu após sair da casa da irmã para imprimir documentos e não voltou. A causa da morte ainda está sendo investigada, segundo o delegado Pedromar Souza.\nComo ele desapareceu\nJuan desapareceu no dia 15 de setembro e foi encontrado morto na sexta-feira (19). Inicialmente, a polícia considerava a hipótese de desaparecimento voluntário, com base em um histórico de depressão citado pela família. No entanto, após o corpo ser localizado, passou-se a investigar a possibilidade de homicídio.\nDe acordo com a irmã, Kathleen Rocha, Juan morava com a mãe em Anápolis, mas estava em Goiânia há duas semanas para ajudá-la após uma cirurgia. No dia do desaparecimento, ele saiu dizendo que iria imprimir documentos, mas não retornou. A família registrou um boletim de ocorrência no dia seguinte.