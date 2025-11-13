Késia da Silva e Silva, de 32 anos (Reprodução/ Instagram de Marcos Benigno e Arquivo pessoal / Daniel Santus)\nA família de Késia da Silva e Silva, de 32 anos, que cuidava da irmã de criação doente, Aline Anselmo de Souza, e desapareceu no Recanto do Bosque, em Goiânia, segue sem informações do seu paradeiro. A mãe dela, Luzenira Ribeiro, em entrevista para a TV Anhanguera, disse que no dia que do desaparecimento a filha chegou a ligar para pedir R$ 150. Késia foi vista pela última vez por volta das 14h de sexta-feira (7).\nNão, ainda nada até agora está na mesma. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. É como se ela tivesse cavado um buracos e sumisse", lamentou a irmã.\nÀ Catarina Lima, repórter do POPULAR, Aline contou que, naquele dia, Késia saiu informando que iria ao supermercado, no setor próximo, Jardim Balneário Meia Ponte, e depois não foi mais vista.