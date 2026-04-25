A prisão do ginecologista Marcelo Arantes e Silva, preso e investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) por suspeita de crimes sexuais contra pacientes na capital goiana e em Senador Canedo,que também já respondia a um processo criminal decorrente da que pode ter sido a primeira denúncia do caso. Confira o que já foi confirmado pelas investigações e os pontos que ainda estão sob apuração.\nEm nota enviada à repórter Sarah Gandra, de O POPULAR, a defesa do médico afirma que considera a prisão desnecessária:\nA defesa do médico Marcelo Arantes reputa, respeitosamente, como desnecessária sua prisão, compreendendo que medidas cautelares diversas da prisão bastariam ao acautelamento processual. Ele está afastado de sua atividade profissional em cumprimento a decisão judicial e contribui com a Justiça durante todo o curso da investigação”, afirmou em trecho da nota (confira na íntegra ao final da matéria).