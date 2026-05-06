Segundo treinador, Aurélio saiu de 160kg para 79kg (Reprodução/Instagram de Júnior Castilho)\nAurélio Campos de Oliveira, encontrado morto com marcas de violência na área de mata em uma fazenda em Goiatuba, no sul de Goiás, estava em uma estrada de chão, segundo a Polícia Civil. Ao POPULAR, a Polícia Científica informou que no local do crime foram localizados dois pedaços de madeira com sangue e índicios de "uso de arma de fogo". Segundo a investigação, o veículo dele foi localizado em outro local. Na garagem da vítima, a perícia também identificou "manchas de sangue". No momento, a investigação busca identificar suspeito e a motivação do assassinato.\nNenhuma pessoa foi presa até esta quarta-feira (6). O delegado regional de Itumbiara, Ricardo Torres Chueire, reforçou que o sigilo neste momento é necessário para não comprometer o andamento do caso.