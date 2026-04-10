Corpo foi localizado após sogro sentir mau cheiro vindo do telhado de consultório em Campinas; laudo com a causa da morte deve sair em 30 dias (Reprodução/Instagram Mari Dourado e TV Anhanguera)\nO dentista Natal do Nascimento Pinto Filho, de 55 anos, foi encontrado morto no telhado do consultório no qual trabalhava no Setor Campinas, em Goiânia. A causa da morte do dentista ainda é investigada pela Polícia Civil.\nQuando o dentista desapareceu?\nDe acordo com a Polícia Militar, a família de Natal do Nascimento Pinto Filho estava buscando notícias do dentista desde o dia 2 de abril, mas sem sucesso.\nOnde e como ele foi encontrado?\nO corpo de Natal do Nascimento foi encontrado no dia 6 de abril no telhado do consultório que trabalhava no Setor Campinas. A Polícia Militar foi acionada pelo sogro do dentista, que sentiu um mau cheiro vindo do telhado.