Cleyton Souza e José Antônio Moreira são suspeitos de participação no assassinato do empresário Fabrício Brasil Lourenço (Wildes Barbosa/O Popular e Reprodução / Redes sociais)\nDois sargentos da Polícia Militar (PM) e mais dois homens foram presos suspeitos de formar um grupo de extermínio, após o empresário Fabrício Brasil Lourenço, de 49 anos, ser executado em frente à pastelaria que trabalhava, na capital. Um coronel também é investigado por estar envolvido, pois a Polícia Civil (PC) aponta, em uma das hipóteses, que o crime pode ter sido motivado por uma acusação de estupro.\nA Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) investiga ainda se a execução do empresário tem ligação direta com o homicídio de Adriano Oliveira Arantes, ocorrido dois anos antes no mesmo local, em 2023.\nVeja o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o caso.