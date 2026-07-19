À esquerda, o piloto Henrique Donizete, de 32 anos, preso pela PM. À direita, destroços do avião (Reprodução/TV Anhanguera)\nO caso envolvendo o piloto Henrique Donizeti Ferri, de 32 anos, chamou a atenção pela dinâmica dos fatos relacionados ao acidente. O POPULAR reuniu as principais informações sobre o que já se sabe e o que falta esclarecer do pouso forçado com mais de 300 quilos de cocaína, em Itarumã, na região sudoeste de Goiás.\nNa manhã de quarta-feira (15), o piloto conduzia um monomotor e fez um pouso forçado em uma fazenda. O avião apresentou uma pane mecânica, sendo necessário pousar na zona rural de Itarumã.\nO caso foi descoberto depois que o caseiro da fazenda viu o avião pegar fogo logo após o pouso. Ele acionou a Polícia Militar, que enviou equipes ao local para atender à ocorrência. A carga foi localizada pelos policiais durante as buscas realizadas na região, em uma área de mata próxima ao local onde a aeronave realizou o pouso forçado.