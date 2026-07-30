Jainy Chaves, Beatriz Soares e Nahtan Campos (Reprodução/Intagram Jainy Chaves/Threads Beatriz Soares /Instagram Nahtan Campos)\nUma chacina chocou a cidade de Goiatuba, no Sul de Goiás, na última terça-feira (28). Três pessoas foram mortas em uma fazenda da região e o principal suspeito, um homem de 43 anos que mantinha um relacionamento com uma das vítimas, tentou tirar a própria vida após o crime. Veja os principais pontos da investigação e os detalhes apurados pelo O POPULAR.\nQuem são as vítimas\nJainy Chaves (29 anos): Moradora de Aparecida de Goiânia, era namorada do suspeito há cerca de dois anos. Segundo a família, ela trabalhava na fazenda do autor.\nNahtan Campos (35 anos): Amigo de Jainy. De acordo com a mãe da jovem, os dois mantinham apenas uma relação de amizade. Ele foi o primeiro a ser atingido pelos disparos. Nathan era natural de Goiatuba e morava na cidade onde o crime aconteceu.