Uma paraquedista de 35 anos se feriu gravemente após cair durante um voo na Vila Formosa, em Anápolis, à 55 km de Goiânia, no último domingo (17). O acidente é investigado pela Polícia Civil. Confira o que se sabe sobre o caso na reportagem:\nO que aconteceu?\n-PARAQUEDISTA (1.3301355)\nNa tarde do dia 17 de agosto, uma paraquedista de 35 anos ficou gravemente ferida após cair durante um voo na Vila Formosa, em Anápolis. Um vídeo mostra a mulher caindo e o avião sobrevoando ao lado dela (assista acima).\nDe acordo com a Skydive Cerrado, a empresa responsável pelo salto, a mulher é uma aluna em formação e teve uma intercorrência no momento da saída do avião.\nAo POPULAR, o Corpo de Bombeiros informou que a paraquedista ficou inconsciente e apresentava sangramento no nariz. Ao chegarem no local, a mulher já havia recebido os primeiros atendimentos de um enfermeiro que da empresa da atividade de saltos. A paraquedista foi levada em uma ambulância de apoio para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).