-policia_crianca_brincando.mp4 (1.3453821)\nA Polícia Civil investiga o desaparecimento de Ana Clara Alves Silva, de 13 anos, ocorrido em Anápolis, a 55 km de Goiânia. A jovem deixou a residência da família após escrever uma carta de despedida. Amigas da estudante afirmaram que ela conversava pelo Discord com um homem adulto. Confira, ponto a ponto, os principais detalhes apurados até o momento:\nQuando e onde ocorreu o desaparecimento\nA carta de despedida\nContato pelo Discord e suposto namorado\nA situação das buscas e o relato da família\nO que ainda falta esclarecer\nAdolescente que desapareceu após deixar carta para a família conheceu suposto namorado no Discord, dizem amigos\nAdolescente de 13 anos desaparece após deixar carta, em Anápolis\n-Adolescente de 13 anos desaparece após deixar carta para a família (1.3453663)