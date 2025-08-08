Ex-prefeito Rogério Cruz e auxiliares entregam à servidora Helenice Souza prêmio Funcionário Padrão, em dezembro de 2022 (Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)\nUma servidora da Prefeitura de Goiânia foi presa suspeita de desviar R$ 425 mil dos cofres públicos entre janeiro e fevereiro deste ano. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Ritual do Desvio, deflagrada na última terça-feira (5) pela Polícia Civil, e também levou à prisão outras duas mulheres: a cunhada da servidora, Thaís Correia Lopes, e uma suposta prestadora de serviços de bruxaria, Fernanda Maria Tenório Marinho da Rocha Ferraz, de Alagoas.\nA Operação cumpriu três mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão domiciliar nos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás e na cidade de Rio Largo, em Alagoas.