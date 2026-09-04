-Vídeo: Tiro caçada javali (1.3451925)\nA morte do gerente de fazenda Douglas Souza Silva, de 38 anos, atingido por um tiro acidental durante uma caçada a javalis na zona rural do sudoeste goiano, é investigada pela Polícia Civil. O disparo aconteceu na madrugada de quarta-feira (2), em uma área entre Jataí e Serranópolis. Segundo a investigação, o tiro partiu da arma de um homem de 40 anos, que estava na carroceria da caminhonete dirigida por Douglas. O homem é registrado como Caçador, Atirador Desportivo e Colecionador (CAC).\nQuem era a vítima?\nDouglas Souza Silva tinha 38 anos e trabalhava como gerente da propriedade rural. Na madrugada do acidente, ele dirigia uma Toyota Hilux usada pelo grupo durante a atividade de caçada de javalis.\nDouglas foi atingido na região da nuca e morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.