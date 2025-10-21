Bárbara Valim Silva, de 28 anos (Reprodução / Redes sociais)\nA morte da técnica de enfermagem Bárbara Valim, de 28 anos, gerou bastante comoção. Segundo a Polícia Militar (PM), a jovem morreu a tiros pelo ex-companheiro dentro de um condomínio no Residencial Jardins do Cerrado 6, em Goiânia. O suspeito do crime foi preso e chegou a confessar o assassinato. O POPULAR preparou uma reportagem com as principais informações do caso.\nQuem era a vítima?\nBárbara Valim trabalhava em dois empregos. A jovem havia concluído o curso de técnico de enfermagem e sonhava em terminar a faculdade de fisioterapia. Ao POPULAR, a tia de Bárbara, Adelia Valim, revelou que a sobrinha era muito querida.\nUma pessoa maravilhosa, alegre, carismática, ótima filha [e] mãe. É uma dor inabalável", compartilhou.\nVeja confissão do suspeito do crime na reportagem da TV Anhanguera: Jovem é morta pelo ex-companheiro, em Goiânia