-ADVOGADO_AGRIDE_MÉDICO (1.3354086)\nUma câmera de segurança de um condomínio residencial no Setor Marista, em Goiânia, registrou o momento em que um advogado agrediu um médico com socos no rosto e na cabeça (veja no vídeo acima). O ataque ocorreu na frente dos filhos da vítima. De acordo com os envolvidos, a briga começou após uma confusão entre as crianças dentro do próprio edifício enquanto brincavam em uma quadra de esportes.\nO POPULAR procurou a Polícia Civil de Goiás (PCGO) na manhã desta quarta-feira (31) para atualizar o andamento das investigações, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO advogado filmado nas agressões, Rodolfo Ramos Caiado, informou à reportagem nesta manhã que não há atualizações sobre o caso. Já a vítima, afirmou que as medidas judiciais e policiais estão sob sigilo e não serão detalhadas no momento.