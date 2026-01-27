-Vídeo do acidente (1.3365186)\nUm acidente envolvendo um carro, uma carreta e um caminhão deixou quatro pessoas mortas na GO-219, em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. Três vítimas são tios do ex-prefeito de Guapó, Divino Eterno, e a quarta é filho de um servidor municipal e primo de vereador. Quatro pessoas foram socorridas, sendo três em estado grave, e levadas ao hospital. A Polícia Civil já ouviu testemunhas e investiga a dinâmica do acidente.\nQuando e onde aconteceu o acidente?\nO acidente ocorreu por volta das 17h58 da última quinta-feira (22), no km 245, zona rural de Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. Os veículos estavam indo no sentido de Aragoiânia para Guapó, conforme o relato da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).\nQual foi a causa do acidente?\nDe acordo com a Polícia Militar na ocorrência, o condutor da carreta que estava no local contou que trafegava sentido Guapó, quando, nas proximidades do km 244, precisou diminuir a velocidade ao ponto de parar por haver um veículo de grande porte estacionado. Este veículo teria sofrido uma pane mecânica, tendo derramamento de óleo na pista, o que dificultou a sua carreta de tracionar, conforme o motorista. O caminhão que teve a pane não estava mais no local quando os militares chegaram.