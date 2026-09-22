-VÍDEO: Homem desaparece após bater carro em avenida, e família busca informações (1.3438378)\nO desaparecimento do marceneiro Jefferson de Oliveira, de 43 anos, chegou a um desfecho após 53 dias de angústia e mobilização em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Ele havia sido visto pela última vez no dia 25 de julho, logo após se envolver em um acidente de trânsito no Setor Vale do Sol (assista acima).\nNo dia 16 de setembro, equipes de resgate localizaram uma ossada humana em área de mata fechada, identificada pela Polícia Científica como sendo do marceneiro. O POPULAR preparou um resumo com os principais pontos do caso.\nAcidente\nO caso teve início na noite de 25 de julho, na Rua Jataí, no Setor Vale do Sol. O carro conduzido por Jefferson bateu contra um poste. Um vídeo feito por uma testemunha registrou o momento em que o marceneiro desceu do veículo ferido e aparentemente desorientado. Ele chegou a ser amparado e conversou com pessoas que passavam pelo local, mas seguiu a pé em direção a uma área de vegetação e não foi mais visto.