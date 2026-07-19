-POP_PMCATALAO_16072026 (1.3433777)\nO sargento da Polícia Militar (PM), Ricardo Lima Nascimento, é suspeito de agredir e ameaçar de morte um adolescente de 16 anos dentro de uma loja de motopeças em Catalão, no sudeste de Goiás (assista acima). O caso, que ganhou repercussão após a divulgação de vídeo das câmeras de segurança, resultou na prisão em flagrante do militar e na suspensão de seu porte de arma.\nO caso ocorreu por volta das 7h30 de quinta-feira (16). Imagens de segurança mostram o momento em que o adolescente, que trabalha como jovem aprendiz no local há cerca de um ano, entra no estabelecimento empurrando uma motocicleta para iniciar seu turno.\nPoucos segundos depois, o sargento Ricardo Lima chega em uma viatura, entra na loja e aborda o jovem no balcão. O militar questiona o adolescente, alegando que ele o estaria encarando: “Está me encarando? Por que você está encarando a polícia?”. O jovem responde que apenas foi trabalhar, mas o policial inicia uma série de agressões com socos, pressiona a vítima contra a parede e a joga no chão.