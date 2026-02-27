Rogério Naves de Lima e Sara Núbia Siqueira Guedes Torres eram advogados; licenciado da advocacia, ele atuava na polícia penal (Reprodução/Instagram de Sara Núbia Siqueira)\nO policial penal Rogério Naves de Lima, de 49 anos, e a advogada Sara Núbia Siqueira Guedes Torres, de 39, foram encontrados mortos dentro da residência onde moravam, no bairro Vila São João, em Goiânia. O caso foi registrado na quarta-feira (25) e é investigado pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH) da Polícia Civil de Goiás.\nO POPULAR entrou em contato com a Polícia Civil de Goiás (PCGO) nesta sexta-feira (27) para obter atualizações sobre o andamento das investigações. No entanto, a corporação informou que, devido à sensibilidade do caso, não irá divulgar novos detalhes neste momento. A reportagem também tentou contato com a Polícia Científica, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.