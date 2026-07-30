A adolescente goiana Alice Dias de Oliveira, de 16 anos, está desaparecida desde o dia 22 de julho, na França. O caso mobiliza familiares, autoridades francesas e o Consulado-Geral do Brasil em Paris. O POPULAR reuniu os principais pontos do caso. Confira abaixo.\nQuando foi que a adolescente desapareceu?\nSegundo a família, Alice foi vista pela última vez na noite do dia 22 de julho após deixar o estágio, na Região Metropolitana de Paris. Antes de desaparecer, a adolescente enviou uma mensagem ao pai informando que estava esperando um trem na estação de Versailles-Chantiers para voltar para casa em Trappes. Depois disso, não fez mais contato.\nExistem pistas sobre o paradeiro de Alice?\nAo POPULAR, a irmã de Alice, Ana Flávia Dias de Oliveira, contou que a polícia francesa conseguiu rastrear a última localização do celular da adolescente enquanto o aparelho ainda estava ligado, e a família foi até o local indicado, mas não encontrou nenhum indício do paradeiro da jovem. Ela afirmou ainda que as autoridades não informaram se tiveram acesso às imagens da estação de trem para verificar se Alice embarcou ou com quem ela estava.