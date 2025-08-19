A aeronave da cantora sertaneja Lauana Prado fez um pouso de emergência em Goiânia após a abertura acidental da porta do avião. Ela havia saído de Anápolis, a 55 km da capital goiana, e seguiria para Sorocaba, em São Paulo. Conforme a assessoria da cantora, o avião transportava além de Lauana, sua equipe.\nO caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (18). Nas redes sociais, a sertaneja fez um desabafo e chorou dizendo que foi algo sobrenatural e de Deus.\nO POPULAR entrou em contato nesta terça-feira (19) às 8h com a empresa responsável pela aeronave que levava a cantora, para solicitar uma nota sobre o caso, mas até a última atualização desta reportagem não tivemos resposta.\nVeja desabafo da cantora no g1 Goiás: Lauana Prado diz que pilotos agiram rápido após porta de avião abrir durante voo: 'Mudaram rota'