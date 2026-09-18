O trecho urbano de Anápolis na BR-414, entre o trevo com a BR-153 e o Jardim Promissão, deve receber equipamentos de fiscalização do tipo radar para medir a velocidade média dos veículos. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (Surod), autorizou o Projeto-Piloto de Controle de Velocidade Média numa extensão de 5,46 quilômetros, entre o quilômetro 434 (+640 metros) e o quilômetro 440 (+100 metros) da rodovia.\nA implantação do projeto na BR-414 não resulta na lavratura de autos de infração, cobrança de multas ou registro de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos motoristas. A ANTT fixou que os testes têm natureza estritamente técnica, educativa e experimental, sendo vedada a aplicação de penalidades fundamentada unicamente na velocidade média apurada no trecho. Porém, os limites regulamentados para a rodovia e os métodos convencionais de fiscalização (com medição no ponto fixo) permanecem em vigor durante todo o período experimental.