Dados são da Pnad (Wesley Costa/O Popular)\nO tamanho médio das famílias goianas passou por transformação entre 2010 e 2022, de acordo com o último Censo Demográfico, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo os dados, houve diminuição no número de membros por família. Porém, há cidades em Goiás com famílias numerosas, com seis e mais pessoas.\nEm percentuais, as cidades com famílias numerosas com seis ou mais integrantes, em relação ao total de famílias, foram registrados em São João d’Aliança (6,41%), Vila Boa (6,33%), Flores de Goiás (6,13%), Cavalcante (6,12%) e Teresina de Goiás (5,95%).\nEntre as maiores quantidades de famílias com seis ou mais membros estão: Goiânia, com 5.387 famílias com seis membros; na sequência, Aparecida de Goiânia (2.961); Anápolis (2.023) e Águas Lindas de Goiás (1.860). Esses municípios lideram também a quantidade de famílias com sete a 11 membros (veja lista completa ao final desta reportagem).