Goiânia possui 134 pontos de alagamentos, inundações e enxurradas, segundo um balanço feito pela Defesa Civil. O levantamento é referente ao período chuvoso de 2024/2025 e visa orientar ações de prevenção da prefeitura, além de ajudar na segurança da população.\nConforme os dados, a região de Goiânia mais crítica é a oeste, com 27 locais propensos a alagamentos e fortes enxurradas. Na segunda posição, aparece a região central, com 19; e em terceiro, a sul, com 19 (veja lista ao final da reportagem).\nA partir deste mês, moradores de Goiânia receberão notificações de alerta sempre que houver risco iminente de tempestades, alagamentos, vendavais ou até deslizamentos de terra. A mensagem da Defesa Civil vai chegar em todos os celulares, mesmo que estejam no modo silencioso. Não há necessidade de baixar algum aplicativo ou desbloquear a tela do aparelho.