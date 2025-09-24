Três bairros de Goiânia registram fortes chuvas, nesta terça-feira (23), com mais de 70 mm em quase 2 horas, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Em algumas regiões, as rajadas de vento chegaram a 50 km/h.\nOs registros com maior volume de chuva foram feitos no setor Sul, na região centro-oeste da cidade, com 78,8 mm; Cidade Jardim, na região centro-oeste, com 76,8 mm e Jardim Olinda, na região leste, com 73,4 mm, em quase duas horas.\nEm seguida está o setor Jardim América com 67,4 mm; Campinas com 65,4 mm; Centro com 56,8 mm; Perim com 56 mm; Vila Pedroso com 51 mm; Parque Amazônia com 41,8 mm; Jardim Curitiba com 36 mm; Vera Cruz com 32 mm; Balneário Meia Ponte com 23,2 mm; Jardins Madri com 16,4 mm.\n-Webstories - Veja os bairros da Grande Goiânia que tiveram maior volume de chuva (1.3316410)