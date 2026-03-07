-Vídeo - Goiânia anos 90 e 2000 (1.3379970)\nUm vídeo repleto de memórias da Goiânia das décadas de 1990 e 2000 tem emocionado internautas e viralizado nas redes sociais. Publicado pelo influenciador goiano Junior Santos, o compilado reúne imagens de pontos tradicionais da capital que marcaram a infância e juventude de muitos moradores - de cinemas e parques a supermercados e lojas que fizeram história na cidade.\nCom mais de um milhão de visualizações, o vídeo traz cenas de lugares icônicos como o Mercado Municipal da Rua 74, o Cine Ritz, o Colégio Lyceu, o Parque Mutirama, a antiga loja Alô Brasil e estabelecimentos conhecidos como Marcos e Eclipse, além de registros da movimentação na Avenida Anhanguera e na Praça Cívica.\nEm entrevista ao repórter Sylvester Carvalho, do POPULAR, Junior, de 28 anos, contou que a ideia surgiu de uma conversa com um amigo que atualmente mora em outra cidade e comentou sentir saudade da capital goiana.