Espécie pode levar até 1h para ser fisgada (Arquivo pessoal / Tielly Costa)\nOs melhores meses para pescar piraíba em Goiás, espécie conhecida também como "tubarão de água doce", são entre maio e setembro. Segundo o guia de pesca Weslley Silva, dentro desse período, o mês de setembro se destaca por conta das condições do Rio Araguaia. "Setembro, para mim, é a melhor época, porque o rio está mais baixo e o peixe fica mais canalizado", destacou o profissional ao POPULAR. O peixe, no entanto, não pode ser consumido e precisa ser devolvido em seguida.\nAinda conforme Weslley, a quantidade de piraíbas está aumentando. Ele citou dois motivos para o caso: o Projeto Piraíba, focado em estudos e conservação da espécie, e a vigilância dos guias, que também ajuda a diminuir a pesca predatória. Além disso, o guia relatou que o movimento de turistas no noroeste goiano é intenso.