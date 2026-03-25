Os motoristas que trafegam pela BR-153 no sul de Goiás devem ficar atentos e preparar o bolso. A partir desta quinta-feira (26), os novos valores das tarifas de pedágio começam a ser aplicados nos trechos que passam por Piracanjuba e Itumbiara. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável pela regulação e fiscalização do contrato de concessão dos 530,6 quilômetros da BR-153. A medida atinge desde motocicletas e veículos de passeio até carretas de grande porte, cujas taxas podem ultrapassar a marca dos R$ 124.\nA operação também atingirá a região do Triângulo Mineiro, os municípios de Prata, Fronteira, Campo Florido e Uberaba, todos no interior de Minas Gerais (MG). O processo de cobrança está sob a responsabilidade da concessionária Way Brasil, em tradução livre, grupo controlador das concessionárias de rodovias, que assumiu a gestão dos trechos. Segundo a empresa, 'a tarifa de pedágio é condizente com o plano de negócios da nova concessionária Way-153, com o desconto aplicado de 24,8%', afirmou a estatal.