Trecho em obras na GO-060, no sentido Trindade a Goiânia (Cristiano Oliveira/Goinfra)\nParte da GO-060, no sentido Trindade a Goiânia, permanece interditada para o trabalho de restauração. Durante o feriado prolongado da Semana Santa, o trecho em obras será do quilômetro 14 ao 9. Conforme a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), durante o bloqueio, o trânsito será desviado para a pista contrária. Assim, os motoristas que passam pela via são orientados a diminuir a velocidade, respeitar a sinalização e, se possível, usar rotas alternativas (veja o mapa no decorrer do texto).\nCronograma das obras no sentido Trindade/Goiânia\nDe 31/3 a 11/4 - km 14,40 ao km 9,72\nDe 5/4 a 15/4 - km 11,66 ao km 6,16\nDe 9/4 a 18/4 - km 9,72 ao km 5,32\nDe 13/4 a 21/4 - km 6,16 ao km 3\nDe 15/4 a 25/4 - km 5,32 ao km 0