Catracas são semelhantes com aquelas instaladas em passagem de trem e devem evitar acesso aos locais de alagamento (Divulgação/Prefeitura de Goiânia/Yasmine Paiva/Secom)\nNa Marginal Botafogo e na Rua 87 serão instaladas cancelas eletrônicas e barreiras automáticas durante temporal, segundo a Prefeitura de Goiânia. O Gabinete de Crise divulgou o plano de intervenções em cinco pontos considerados críticos em Goiânia. Como mostrou O POPULAR, o anúncio do uso das cancelas automáticas foi feito pelo prefeito Sandro Mabel (UB), no último dia 26.\nQueremos, depois de licitá-las, ter a condição de comprar as cancelas para a Defesa Civil acioná-las automaticamente. E assim elas irão fechando, o que nos dará um tempo de resposta mais rápido nessas regiões de risco e assim vamos avançar por toda a cidade em pontos com inundação, até que a gente consiga fazer as obras, que demora muito tempo para se fazer", afirmou Mabel.