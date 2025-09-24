Marginal Botafogo alagada após forte chuva em Goiânia (Wildes Barbosa/O Popular)\nA Marginal Botafogo foi interditada na noite desta terça-feira (23) após o transbordamento do córrego devido às fortes chuvas em Goiânia. Segundo a Prefeitura, uma das pistas foi afetada pelo alagamento, enquanto na outra houve a queda de um muro.\nA Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) informou que atua na remoção de água, terra e cascalho trazidos pelo transbordamento, além de retirar os entulhos provocados pela queda do muro. O trabalho está sendo feito com o auxílio de máquinas pesadas e caminhões.\nAssista na TV Anhanguera como ficou a marginal na manhã desta quarta-feira (24): Goiânia amanhece com pontos de bloqueio no trânsito após temporal\nConfira os pontos de interdição e opções de desvio:\nSentido Sul–Norte (Pedro Ludovico - Centro): desvio pela alça de acesso à Jamel Cecílio;