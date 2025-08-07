Uma frente fria de origem polar deve avançar sobre o centro-sul de Goiás entre sábado (9) e domingo (10), provocando queda nas temperaturas com uma variação de 2 a 5°C, em diversas regiões do estado até a próxima quarta-feira (13), de acordo com informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).\nA menor temperatura, segundo o informativo do Cimehgo, deve ocorrer em Jataí, com mínima de 12°C e máxima de 30°C. O gerente do Cimehgo, André Amorim, informa que durante a madrugada a temperatura pode cair e chegar a até 6°C.\nA expectativa é de que as temperaturas fiquem mais baixas entre os dias 10 e 13, retornando ao padrão normal para o período a partir de quinta-feira (14).\nNa sexta-feira (8), o tempo ainda segue com predomínio de sol em todo o Estado. As manhãs terão temperaturas amenas e, à tarde, o calor será mais intenso, especialmente nas regiões Norte e Oeste.