Sara Monteiro, eleita Miss Universe Uberlândia 2025 (Reprodução / Instagram Sara Monteiro)\nA goiana Sara Monteiro, de 36 anos, presa pela Polícia Federal (PF) durante uma operação contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em São Paulo, na última quarta-feira (15), levava uma vida marcada por ostentação nas redes sociais. Eleita Miss Universe Uberlândia 2025, ela compartilhava diversas viagens nacionais, como Balneário Camboriú, Búzios e Fernando de Noronha, além de destinos internacionais, como Paris, Israel e Grécia.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa da investigada para que pudesse se manifestar até a última atualização desta reportagem.\nEm seu perfil, onde cria conteúdos de lifestyle, Sara acumula mais de 108 mil seguidores. Presente em eventos e realizando publicidade para diversas marcas, ela, que é empresária do ramo da beleza, exibia uma rotina de viagens, treinos, dicas e mensagens de superação.