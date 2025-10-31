A juíza Edna Maria Ramos da Hora será a nova desembargadora do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). O nome dela foi escolhido pelo Órgão Especial da Corte por aclamação, na quarta-feira (29). A magistrada assume o cargo deixado pela aposentadoria do desembargador Carlos França.\nDe acordo com o TJ-GO, a escolha aconteceu pelo critério de antiguidade (promoção com base no tempo de efetivo exercício de cargo no Poder Judiciário). A posse administrativa de Edna Maria está agendada para esta sexta-feira (31), às 17h.\nA escolha da magistrada Edna Maria Ramos da Hora, por aclamação deste Órgão Especial, é um reconhecimento à sua trajetória marcada por integridade, dedicação e profundo compromisso com a prestação jurisdicional. Sua história de vida e sua atuação sensível e firme na condução da Justiça honram o Poder Judiciário goiano", destacou o presidente do Órgão Especial, Leandro Crispim.