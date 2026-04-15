O criador da página "Choquei", preso nesta quarta-feira (15) em Goiânia durante uma operação que apura transações ilegais de R$ 1,6 bilhão, é Raphael Sousa Oliveira. Em seu perfil no Instagram, o influenciador possui 1,4 milhão de seguidores. Ele costuma postar momentos de trabalho, vídeos de humor e viagens que realiza com amigos, além de encontros com outros influenciadores.\nAo POPULAR, o advogado do influenciador, Frederico Moreira, disse que ele está sendo ouvido na sede da Polícia Federal (PF), em Goiânia. A defesa deve se pronunciar ao longo do dia.\nJá o perfil da "Choquei" possui mais de 27 milhões de seguidores no Instagram. A página, que já realizou quase 74 mil postagens, é conhecida por publicar fofocas. Os posts giram em torno de celebridades e reality shows, além de memes e acontecimentos de grande repercussão, tanto no Brasil quanto no mundo.