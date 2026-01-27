À esquerda, Alcides em uma de suas viagens internacionais. À direita, registro da suposta agressão contra Nayara dentro do elevador (Reprodução/Instagram de Alcides Antunes e Arquivo pessoal/Nayara Brito)\nO empresário Alcides Bortoli Antunes, de 35 anos, que virou réu por supostamente sufocar a namorada no elevador, é dono de uma clínica de estética avançada. Em seu perfil nas redes sociais, onde acumula mais de 250 mil seguidores, Alcides também compartilha viagens que realizou, tanto no Brasil quanto em outros países. Sobre o caso da aparente agressão contra a influenciadora Nayara da Conceição Brito, de 23 anos, o empresário nega as acusações.\nAlcides é sócio de uma clínica focada em harmonização facial e corporal, localizada no Órion Complex, em Goiânia. O perfil do estabelecimento em uma rede social anuncia que os atendimentos começarão em breve. "Cada detalhe da nossa clínica foi pensado para oferecer uma experiência única, sofisticada e acolhedora, que valoriza o equilíbrio entre corpo, mente e autoestima",afirma uma postagem do espaço.