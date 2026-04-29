-prisao_gildazio (1.3403413)\nO influenciador Gildazio Cardoso, de 25 anos, preso em Goiânia suspeito de integrar um esquema que movimentou cerca de R$ 260 milhões com o “jogo do tigrinho", possui mais de 29 mil seguidores apenas em uma rede social. Em seu perfil, ele se descreve como “Mulherzona de Roraima” e colunista de um portal de notícias. Com quase 600 publicações no perfil, o jovem também compartilha vídeos de humor e do cotidiano (assista ao momento da prisão acima).\nNesta quarta-feira (29), o POPULAR pediu um posicionamento à assessoria do influenciador, mas não recebeu retorno até a última atualização deste texto. A reportagem também não conseguiu localizar a defesa de Gildazio.\nA última postagem de Gildazio foi um vídeo em que ele aparece conversando com algumas galinhas. Em tom de humor, ele pergunta se “as meninas estão bem” e qual é a música. “Como está sua saúde mental?”, diz a legenda no vídeo. Em outra publicação, o influenciador participa da gravação do DVD de uma dupla sertaneja. “Cansei de ouvir no Instagram e fui ouvir pessoalmente”, escreveu na legenda.