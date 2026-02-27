Dyogo Hilario e a filha Duda Freire (Reprodução/Facebook Dyogo Hilario)\nO pai da influenciadora Duda Freire, Dyogo Hilario, de 46 anos, preso suspeito de tráfico de drogas em Goiânia, é empresário e sócio de um restaurante no Setor Bueno. Nas redes sociais, ele afirma que também é administrador de uma empresa de revestimentos e monitor de vendas de uma marca de cerveja.\nO POPULAR entrou em contato com dois advogados de defesa de Dyogo, por ligação e mensagem de texto, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO POPULAR também pediu um posicionamento para a assessoria de Duda Freire e para o restaurante, mas não teve retorno.\nPai da influenciadora Duda Freire é preso suspeito de tráfico de drogas em Goiânia, diz PM\nSaiba quem eram o policial penal e a advogada encontrados mortos em Goiânia