Alegre, cuidadosa, amorosa e zelosa com as crianças, assim foi definida por colegas de trabalho a assistente de orientação de colégio Jane Mendes Vieira Sousa, que morreu em Goiânia na última sexta-feira (14) por complicações de diabetes tipo I. Ivone Aparecida Pereira, psicopedagoga institucional do Colégio Agostiniano, contou ao POPULAR que a colega além de estar sempre alegre, também era muito positiva.\nAinda conforme Ivone, a assistente amava música sertaneja, plantas, cozinhar e era extremamente apaixonada pelos dois filhos, Luís Fabiano, de 15 anos, e Ana Laura, de 21.\nEla vivia os fins de semana em prol do cuidado da casa e da vivência com o Luís e a Laura, amava sentar-se no sofá comer um petisco e escutar o sertanejo sofrido! Gente, a Jane era luz onde passava!", escreveu carinhosamente uma colega de trabalho.