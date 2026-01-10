A biomédica citopatologista e empresária Christiane do Valle, que lutava contra um câncer e morreu nesta sexta-feira (9), era conhecida pelo seu empenho e cuidado com o próximo. Para amigos e pacientes, ela deixou um legado de humanidade, competência e dedicação em Goiás.\nA biomédica era graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Com mais de 22 anos de atuação na medicina diagnóstica, ela era conhecida pela excelência técnica e precisão.\nMorre a biomédica e empresária Christiane do Valle, em Goiânia\nMorre esposa do ex-presidente do Goianésia Esporte Clube\nMorre jovem que estava internada após batida em cruzamento, em Anápolis\nNa iniciativa privada, a empresária se consolidou como fundadora e diretora técnica do Instituto de Medicina Diagnóstica (IMD Laboratório).\nA trajetória da profissional também foi marcada por sua atuação no associativismo e na gestão pública da saúde no estado. Em Goiás, ela foi presidente da Federação dos Hospitais, Laboratórios, Clínicas de Imagem e Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado de Goiás (FEHOESG), presidente do Sindicato dos Laboratórios de Análises e Bancos de Sangue no Estado de Goiás (SINDILABS-GO), e conselheira municipal e estadual de saúde, atuando diretamente na formulação de políticas públicas voltadas para o setor.