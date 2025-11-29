Heliane com Jorge, da dupla Jorge e Mateus e governador Ronaldo Caiado (Arquivo pessoal/ Leonor Monteiro)\nA chef de cozinha e empresária Heliane Brito é descrita pela família como trabalhadora e humilde. Segundo a sobrinha Leonor Monteiro, Heliane descobriu que estava com câncer há 65 dias atrás, mas, por já estar em fase avançada, não foi possível reverter o quadro.\nO velório da profissional aconteceu nesta sexta-feira (28), na Funerária Paz Universal, em Goiânia. Um sepultamento reservado aos familiares foi realizado no Cemitério Municipal de Itapuranga, cidade natal de Heliane.\n-GALERIA: Morte de chef de cozinha causa comoção nas redes sociais (1.3343399)\nHeliane trabalhava há mais de 20 anos no ramo gastronômico e criou seu próprio buffet para eventos. “Sempre correu atrás dos sonhos dela. Nunca teve medo de trabalhar. Se pudesse falar uma palavra para descrevê-la seria guerreira e trabalhadora e sempre muito preocupada com as pessoas que estavam ao redor dela”, conta a sobrinha.