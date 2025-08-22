Morte de estudante de medicina causou comoção nas redes sociais (Reprodução/Instagram Gabrielle Silva)\nPaula Abrantes da Silva, de 23 anos, era uma jovem estudante que tinha o sonho de ser médica, segundo o pai. Ao POPULAR, Marco Antônio Raimundo da Silva, de 46 anos, falou sobre a filha, que morreu após um acidente de carro na BR-060.\nA jovem estava no 5º ano do curso de Medicina na Universidade Sudamericana de Medicina, em Pedro Caballero, no Paraguai, e faltava quase um ano para concluir a graduação.\nEra o sonho da vida dela. Ela estava acabando o 10º período e já iria para o internato. Em outubro ou dezembro do ano que vem, ela iria concluir o curso de Medicina e estava numa felicidade”, disse.\nDe acordo com o pai, 'Paulinha', como era chamada pelos amigos e familiares, era uma jovem alegre, intensa e barulhenta. “Ela era muito viva. Parece que ela sabia que a vida dela era pequena porque ela vivia intensamente mesmo. Ela estava feliz demais”, contou emocionado.