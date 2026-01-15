Amauri Gomes da Silva, de 64 anos, Michael Markus da Conceição, de 25 e Ana Paula Alves da Silva Gomes, de 43 (Reprodução)\nAs três pessoas que morreram em um acidente na tarde desta quarta-feira (14) na BR-060, em Goianápolis, Região Metropolitana de Goiânia, foram identificadas e são todas da mesma família, segundo o Instituto Médico Legal (IML). O acidente envolveu duas carretas, um carro-forte e um carro de passeio. Luís Henrique Gomes da Silva, de 16 anos, único sobrevivente do carro em que estavam as quatro pessoas da mesma família, foi encaminhado em estado grave ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).\nOs três mortos são: Amauri Gomes da Silva, de 64 anos, Ana Paula Alves da Silva Gomes, de 43, e Michael Markus da Conceição, de 25.\nAo g1 Goiás, a prefeitura de Terezópolis de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia, cidade de onde são as vítimas, informou que Luís Henrique está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).